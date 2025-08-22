Check in στο Παγκρήτιο, μεγαλύτερα όνειρα... διψασμένος ΟΦΗ

Με επίκεντρο την κρητική…μαντινάδα – συσπείρωσης εν όψει της νέας σεζόν (2025-26), το SDNA βάζει στο «μικροσκόπιο» όλα τα αγωνιστικά (κι όχι μόνο) δεδομένα για τον σύλλογο του Ηρακλείου στην αφετηρία του νέου πρωταθλήματος.

«Τρώγοντας ανοίγει η όρεξη» λέει θυμόσοφος λαός, κάτι που έρχεται να κολλήσει…γάντι στην προκειμένη περίπτωση για τον ΟΦΗ.

Η κρητική ομάδα οδηγείται στην αφετηρία της νέας κούρσας της Super League, με την όρεξη στα…κόκκινα, έπειτα από τη διάκριση στο θεσμό του Κυπέλλου και την παρουσία στον τελικό της διοργάνωσης την περασμένη σεζόν που συνέπεσε με τα 100 χρόνια ιστορίας του κλαμπ.

Αυτή υπήρξε η κορυφαία στιγμή επί των ημερών του Μιχάλη Μπούση στο τιμόνι της κρητικής ΠΑΕ κι ασφαλώς αποτελεί «φάρο» και δείχνει το δρόμο στα «κοπέλια» εν όψει της συνέχειας.

H διατήρηση του κορμού

Η παραμονή των κομβικών Τιάγκο Νους (Αργεντινός μεσοεπιθετικός - φωτ.) και Έντι Σαλσέδο (Ιταλός φορ) αποτέλεσαν σημείο αναφοράς στον προγραμματισμό εν όψει της νέας περιόδου.

Στα αγωνιστικά…υλικά δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις, ενώ στην άκρη του πάγκου παραμένει ο ίδιος προπονητής (Μίλαν Ράσταβατς).

Ο new entry Νταμπίζας και οι

προσθαφαιρέσεις στο ρόστερ

Η αποχώρηση του Μηνά Λυσάνδρου από την θέση του CEO – Αντιπροέδρου έφερε νέα δεδομένα στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ.

Ο Νίκος Νταμπίζας μετακόμισε στο Ηράκλειο και φόρεσε το κοστούμι του Sport Director, ενώ αναβαθμίστηκε ο Ηλίας Πουρσανίδης με αυξημένες διοικητικές αρμοδιότητες.

Στο καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι με εξαίρεση την αγορά του Τιάγκο Νους από την Αρχεντίνος Τζούνιορς έναντι 800.000 ευρώ, από κει και πέρα δεν έγινε κάποια άλλη υπέρβαση με τους Κρίζμανιτς (Κροάτης στόπερ) και Ρακόνιακ (Μαυροβούνιος φορ) να αποτελούν τις πιο σημαντικές αφίξεις στο ρόστερ.

Αποκτήθηκαν επίσης οι νεαροί Κωστούλας (στόπερ, Ολυμπιακός) και Λίλο (τερματοφύλακας, Παναθηναϊκός).

Την πόρτα της εξόδου πέρασαν οι άλλοτε βασικοί Μπάκιτς (χαφ), Τζόρνταν Σίλβα (στόπερ), Ριέρα (επιτελικός μέσος) και Μπρεσάν (στόπερ), καθώς και οι Ναούμοφ (τερματοφύλακας), Κουτεντάκης (χαφ), Σημαντηράκης (αμυντικός), Σηφάκης (τερματοφύλακας), Σωτηρίου (τερματοφύλακας), Πιστικός (χαφ), Φανουράκης (φορ), Ζαχαριουδάκης (χαφ), Αδαμάκης (χαφ) και Φερνάντες (χαφ).

Τα καλοκαιρινά φιλικά

Το κοντέρ στα παιχνίδια προετοιμασίας έγραψε 2 νίκες – 2 ισοπαλίες – 2 ήττες.

Συγκεκριμένα νίκησε την Μπολόνια (4-2) στην πιο ηχηρή νίκη του καλοκαιριού, την Αλ Φαϊχά (4-2), ήρθε ισόπαλος με τις Αλκμαάρ (2-2) και Ντεν Χάαγκ (1-1) και ηττήθηκε από Σπάρτα Ρότερνταμ και Ντόρντρεχτ (2-1).

Παρακολουθήστε ΕΔΩ τα highlights της αναμέτρησης με την Μπολόνια.

Ήρθε για να μείνει ο κόουτς – Ράσταβατς

Ο Μίλαν Ράσταβατς έριξε άγκυρα στο Ηράκλειο μεσούσης της περασμένης περιόδου, έπειτα από την αιφνίδια (για οικογενειακούς λόγους) αποχώρηση του Τραϊανού Δέλλα.

Ο Σέρβος προπονητής είναι άριστος γνώστης του ελληνικού ποδοσφαιρικού γίγνεσθαι και το φετινό καλοκαίρι είχε την ευκαιρία να «χτίσει» την ομάδα σύμφωνα με τα δική του φιλοσοφία.

Διαθέτει το «know how» προκειμένου να περνάει τους δικούς του…νόμους στα αποδυτήρια, ενώ διατηρεί πολύ καλή…χημεία με τον μεγαλομέτοχο και στα στελέχη του συλλόγου.

Το νέο μότο, με φόντο το Παγκρήτιο

«Μεγαλύτερο γήπεδο. Μεγαλύτερα όνειρα. Μεγαλύτερος ΟΦΗ».

Με αυτό το μότο η κρητική ΠΑΕ καλεί τον κόσμο να αγκαλιάσει την ομάδα και τη νέα (σύγχρονη) έδρα της, έπειτα από την αποχώρηση από το «Γεντί Κουλέ» και την μετακόμιση στο Παγκρήτιο για τα εντός έδρας παιχνίδια.

«Η νέα εποχή του ΟΦΗ στο Παγκρήτιο Στάδιο είναι γεγονός. Μπροστά μας ανοίγεται μια ιστορική ευκαιρία: Να διαμορφώσουμε όλοι μαζί το επόμενο κεφάλαιο του συλλόγου, με τις εξέδρες γεμάτες παλμό, συνθήματα, οικογένειες και παιδιά.

Να ξαναχτίσουμε την ταυτότητα του ΟΦΗ, από την κερκίδα και προς τα μέσα. Η εικόνα της ασπρόμαυρης εξέδρας στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θα μείνει αξέχαστη. Ήταν η απόδειξη ότι ο κόσμος του ΟΦΗ είναι εδώ, δυνατός κι έτοιμος να στηρίξει χωρίς όρια».

Ζητούμενο η σταθερότητα

Το μεγάλο ερώτημα για τον ΟΦΗ έχει να κάνει με την αγωνιστική σταθερότητα που θα βγάλει κατά τη διάρκεια της νέας σεζόν, έχοντας παρουσιάσει και βγάλει στο χορτάρι ουκολίγα «up» και «down» στην απόδοσή του τα προηγούμενα χρόνια που δεν του επέτρεψαν να κινηθεί σε πιο υψηλές…στροφές.

Την περασμένη χρονιά τερμάτισε στην 6η θέση στην regular season της Super League και έπεσε δύο θέσεις (8ος) στην τελική κατάταξη.

Η πρόβλεψη

Θα είναι ανάμεσα στους διεκδικητές μιας θέσης στο «6-8» του πρωταθλήματος και θα κυνηγήσει την εκ νέου διάκριση στο θεσμό του Κυπέλλου χωρίς να είναι εύκολο το repeat.