Κριτική Παναθηναϊκού: Άψογοι οι στόπερ, «μάγεψε» ο Καλάμπρια

Ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την Σαμσουνσπόρ και το SDNA σχολιάζει την απόδοση των παικτών του Ρουί Βιτόρια. Αψεγάδιαστο το δίδυμο των στόπερ, άλλαξε όλο το ματς ο Καλάμπρια.

Μπαρτολομιέι Ντραγκόφσκι: Καλή εμφάνιση για τον Πολωνό γκολκίπερ, που πραγματοποίησε δύο σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο και ήταν σταθερός με την μπάλα στα πόδια.

Γιάννης Κώτσιρας: Σταθερός αμυντικά ο Έλληνας μπακ, που ανταπεξήλθε στις απαιτήσεις του αγώνα και δεν αντιμετώπισε προβλήματα. Επιθετικά δεν μπόρεσε να προσφέρει κάτι ιδιαίτερο με τα ανεβάσματά του κι αυτός ήταν ο λόγος που αντικαταστάθηκε.

Αχμέντ Τουμπά: Σπουδαίο ματς για τον Αλγερινό, που «έσβησε» πλήρως τους αντίπαλους επιθετικούς και κέρδισε κάθε μονομαχία στην περιοχή του. Έφτασε μάλιστα πολύ κοντά και σε ένα υπέροχο γκολ, με το σουτ που επιχείρησε εκτός περιοχής να σταματά στο δοκάρι.

Έρικ Πάλμερ-Μπράουν: Αψεγάδιαστο ματς και για τον Αμερικανό στόπερ, που κυριάρχησε μέσα στην περιοχή του, κέρδισε σχεδόν κάθε μονομαχία και «έσβησε» τον αντίπαλο επιθετικό, που δεν μπόρεσε ποτέ να γίνει απειλητικός. Παράλληλα, είναι αυτός που με κεφαλιά ολοκλήρωσε την ανατροπή και έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό.

Γιώργος Κυριακόπουλος: Ένας ακόμα αμυντικός του Παναθηναϊκού που τα πήγε πολύ καλά. Στα μετόπισθεν δεν είχε προβλήματα και επιθετικά σκόραρε με υπέροχο σουτ εντός περιοχής, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Πέδρο Τσιριβέγια: Η μεσαία γραμμή των Τούρκων ήταν προσαρμοσμένη πάνω του και κατάφερε να τον «σβήσει» από το παιχνίδι. Έτσι, δεν κατάφερε να βοηθήσει δημιουργικά, έχοντας πάντως θετική εικόνα στα μετόπισθεν.

Άνταμ Τσέριν: Απέφυγε τα ρίσκα ο Σλοβένος, που δεν πήρε πολλές πρωτοβουλίες και δεν ταλαιπώρησε ιδιαίτερα την αντίπαλη άμυνα. Είχε και μια καλή ευκαιρία να σκοράρει, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει το κοντρόλ που θα ήθελε.

Τάσος Μπακασέτας: Από τους πιο δραστήριους παίκτες του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο, προσπάθησε με τις μπαλιές του να φτιάξει φάσεις για τους συμπαίκτες του, αλλά και να βρει χώρο για να απειλήσει ο ίδιος. Στην επανάληψη έπεσε η απόδοσή του και αντικαταστάθηκε.

Φακούντο Πελίστρι: Από τους κορυφαίους του πρώτου ημιχρόνου, ταλαιπώρησε πάρα πολύ την αντίπαλη άμυνα παρότι έπαιζε στην αριστερή πλευρά. Στην επανάληψη ήταν λιγότερο επιδραστικός και αντικαταστάθηκε.

Ματέους Τετέ: Δοκίμασε το πόδι του όταν βρήκε χώρο, είχε κάποιες καλές συνεργασίες με τους συμπαίκτες του, ενώ μετά την είσοδο του Καλάμπρια έδειξε ότι μπορούν να «χτίσουν» ένα πολύ καλό δίδυμο στα δεξιά.

Κάρολ Σφιντέρσκι: Είχε δοκάρι με κεφαλιά στο δεύτερο ημίχρονο, όμως από εκεί και πέρα δεν συμμετείχε ιδιαίτερα στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας και φέρει ευθύνη στο γκολ των Τούρκων.

Ντάβιντε Καλάμπρια: Ήρθε από τον πάγκο και άλλαξε όλο το ματς. Έκανε κούρσες από δεξιά, συνεργάστηκε με τον Τετέ, έφτιαξε φάσεις, ανέβασε όλη την ομάδα και άκουσε ρυθμικά το όνομά του από την εξέδρα, στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα.

Φώτης Ιωαννίδης: Η είσοδός του συνέβαλε στην άνοδο του Παναθηναϊκού, με τον Έλληνα φορ να δίνει πολλές μάχες, να κερδίζει μπάλες και να είναι γενικά πολύ κινητικός.

Ανάς Ζαρουρί: Δεν φάνηκε ιδιαίτερα στα λεπτά που αγωνίστηκε.

Αντριάνο Μπρέγκου: Έπαιξε για λίγα λεπτά, αφήνοντας πάντως θετικές εντυπώσεις.