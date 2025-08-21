Άφησαν πίσω τους συντρίμμια – Εικόνες από το «Libertadores de América» μετά τα επεισόδια

Απίστευτες οι ζημιές στο γήπεδο μετά τα επεισόδια στο Ιντεπεντιέντε - Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε.

Εικόνα καταστροφής παρουσιάζει το στάδιο «Libertadores de América» μετά τα τρομερά επεισόδια ανάμεσα σε οπαδούς της Ιντεπεντιέντε και Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε για το Copa Sudamericana. Το παιχνίδι διεκόπη οριστικά στο 52’, με την κατάσταση στις εξέδρες να ξεφεύγει, καθώς οι συγκρούσεις των οπαδών των δυο ομάδων ήταν εκτός ελέγχου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, 19 οπαδοί μεταφέρθηκαν με πολλαπλά τραύματα στο νοσοκομείο, ένας εκ των οποίων σε σοβαρή κατάσταση, ενώ η αστυνομία -απούσα κατά τα επεισόδια- προχώρησε σε 300 συλλήψεις.

Οι οπαδοί της Ιντεπεντιέντε μάλιστα πήραν ακόμα και τα ρούχα των Χιλιανών, τους βασάνισαν, και μετά τα κρέμασαν στο γήπεδο.

La barra de Independiente dejó colgadas las prendas de ropa robadas a los hinchas de la Universidad de Chile. pic.twitter.com/MhOWBZOZUz — Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025

Οι καταστροφές στο στάδιο είναι μεγάλες, καθώς σημειώθηκαν πραγματικές μάχες.