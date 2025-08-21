MENU
Χάος στην Αργεντινή: Σκληρά επεισόδια, συμπλοκές οπαδών - Φόβοι για νεκρούς, δεκάδες οι τραυματίες! (vids)

Τρομακτικές σκηνές έρχονται στο φως από το Ιντεπεντιέντε-Ουνιβερσιδάδ. Οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν και ο αγώνας διεκόπη καθώς υπήρξαν πολλοί τραυματισμοί, ένας εκ των οποίων φαίνεται και στο ανατριχιαστικό βίντεο να πέφτει από το πάνω διάζωμα μετά από συμπλοκή! Πάνω από 300 συλλήψεις.

Επεισόδια πρωτοφανούς βιαιότητας έγιναν στην αναμέτρηση της Ιντεπεντιέντε με την Ουνιβερσιδάδ ντε Σίλε, που δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Στις κερκίδες του γηπέδου, οι οπαδοί των δύο ομάδων συνεπλάκησαν, με αποτέλεσμα το παιχνίδι για το Copa Sudamericana να διακοπεί στο 52’.

Τα «αίματα» άναψαν, όταν μερίδα φιλοξενούμενων οπαδών προσέγγισαν αυτούς της Ιντεπεντιέντε πετώντας χειροβομβίδες κρότου-λάμψης και μπουκάλια στους ντόπιους οπαδούς, που βρίσκονταν στο κάτω διάζωμα! Όπως αναφέρουν τα Μέσα της Αργεντινής, πρόκειται για την πιο βάναυση κλιμάκωση επεισοδίων την τελευταία δεκαετία στη χώρα, η οποία μέχρι στιγμής φέρεται να έχει προκαλέσει τον τραυματισμό δεκάδων οπαδών, αλλά και τη σύλληψη περισσότερων από 300!

Η σύγκρουση φέρεται να ξεκίνησε όταν Χιλιανοί οπαδοί έκλεψαν ένα πανό της Ιντεπεντιέντε, που βρισκόταν κοντά στη βάση οπαδών των γηπεδούχων. Ο υπεύθυνος του σταδίου ζήτησε από τους φιλοξενούμενους να εγκαταλείψουν τις κερκίδες και τους απείλησε με πιθανές κυρώσεις, αλλά αυτοί αρνήθηκαν να φύγουν. Σαν να μην έφτανε αυτό, διέρρηξαν ένα δωμάτιο όπου φυλάσσονταν είδη καθαρισμού και άρχισαν να τα πετάνε στους Αργεντινούς οπαδούς, αναγκάζοντάς τους να εγκαταλείψουν τις κερκίδες, ενώ κάποιοι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τη στιγμή που κάποιοι Χιλιανοί επιχείρησαν να φύγουν, χούλιγκανς εισέβαλαν στο γήπεδο τους ξυλοκόπησαν, κάποιοι μαχαιρώθηκαν ή τραυματίστηκαν σοβαρά, ενώ ο ένας, εξ αυτών έπεσε από το δεύτερο διάζωμα της κερκίδας. Πολλοί από αυτούς που ξυλοκοπήθηκαν βάναυσα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Φιορίτο στην Αβεγιανέδα.

Ακόμα η κατάσταση δεν έχει ξεκαθαρίσει αναφορικά με τους τραυματίες, ενώ εκφράζονται φόβοι για νεκρούς από τη σφοδρότητα των επεισοδίων.

