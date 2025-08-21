Ο Ραμπιό κατηγορεί την Μαρσέιγ ότι σκηνοθέτησε το επεισόδιο με τον Ρόου για να τον διώξει!

Σε σοβαρές καταγγελίες προχώρησε ο δικηγόρος της οικογένειας του Αντριέν Ραμπιό, μετά το σοβαρό επεισόδιο στα αποδυτήρια της Μαρσέιγ.

Ο Γάλλος χαφ ενεπλάκη σε σοβαρότατο επεισόδιο με τον Τζόναθαν Ρόου, με τους δύο ποδοσφαιριστές να τίθενται εκτός ομάδας, όμως η πλευρά του Ραμπιό κατηγορεί την Μαρσέιγ ότι σκηνοθέτησε τα όσα έγιναν για να τον διώξει.

«Το περιστατικό στα αποδυτήρια έγινε και δεν το αρνείται κανείς, αλλά το να λέει ο σύλλογος ότι ο Ραμπιό άλλαξε συμπεριφορά μετά την προετοιμασία στην Ολλανδία είναι εντελώς ψευδές», ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του Ραμπιό, Ρομουάλντ Παλάο.

Στην συνέχεια ανέφερε: «Το όλο σκηνικό δείχνει λίγο σκηνοθετημένο. Αν θέλετε την αλήθεια, πρέπει να ρωτήσετε τη διοίκηση εάν έχει κάποιον άλλον παίκτη υπόψην της. Εμείς έχουμε άριστες σχέσεις με τη Μαρσέιγ, η οικογένεια Ραμπιό δεν είχε ποτέ πρόβλημα. Είναι σε ένα πλήρες αδιέξοδο».