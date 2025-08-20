Στα ραντάρ του Ολυμπιακού ο Τιάγκο Παλάσιος

Ο 24χρονος Αργεντινός μέσος Τιάγκο Παλάσιος, που ανήκει στην ομάδα της Εστουδιάντες, φαίνεται να έχει μπει στο στόχαστρο του Ολυμπιακού, σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αργεντινή.

Ο Παλάσιος έχει δεχθεί πρόταση 7 εκατ. ευρώ από την ΤΣΣΚΑ, αλλά η ελληνική ομάδα εξετάζει την περίπτωση να κινηθεί για την απόκτησή του, εφόσον υπάρξει διαθέσιμος χώρος στο ρόστερ.

Ο ρεπόρτερ Μέρλο αναφέρει ότι ο Παλάσιος μπορεί να καλύψει θέσεις εξτρέμ, δεκάρι αλλά και τον ρόλο του «κρυφού επιθετικού», γεγονός που τον καθιστά πολύπλευρη επιλογή για τον Ολυμπιακό. Η ακριβής στρατηγική της ομάδας παραμένει υπό αξιολόγηση, ενώ η υπόθεση παρακολουθείται στενά.

Ο Παλάσιος διαθέτει επίσης διαβατήριο Ουρουγουάης, κάτι που διευκολύνει πιθανές μεταγραφικές κινήσεις εντός Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, όπως φαίνεται, εξετάζει όλα τα δεδομένα προσεκτικά πριν καταλήξει σε οποιαδήποτε επίσημη πρόταση.