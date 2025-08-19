Παναθηναϊκός: Ατομικό για Τζούρισιτς, θεραπεία για Γεντβάι

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε την προετοιμασία του ενόψει Σαμσουνσπόρ, με τον Φίλιπ Τζούρισιτς να ακολουθεί και σήμερα ατομικό και τον Γεντβάι να κάνει θεραπεία.

Οι «πράσινοι» μετρούν πλέον αντίστροφα για το κρίσιμο ματς με την Σαμσουνσπόρ στο ΟΑΚΑ, με τον Ρουί Βιτόρια να δίνει στην σημερινή προπόνηση έμφαση στα τελειώματα, την ανάπτυξη του παιχνιδιού αλλά και τις στατικές φάσεις.

Από εκεί και πέρα, ο Φίλιπ Τζούρισιτς ακολούθησε ξανά ατομικό πρόγραμμα, ενώ θεραπεία έκανε ο Τιν Γεντβάι.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τρίτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του αγώνα της Πέμπτης κόντρα στη Σαμσούνσπορ (21/8, 21:00, Ολυμπιακό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, σέντρες και τελειώματα, τακτική, ανάπτυξη παιχνιδιού και εξάσκηση στις στατικές φάσεις. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Τζούριτσιτς, ενώ θεραπεία έκανε ο Γεντβάι».