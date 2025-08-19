Κοντά σε συμφωνία ΠΑΟΚ Β - Νίκη Βόλου για δανεισμό του Κανίς

ΠΑΟΚ Β και Νίκη Βόλου βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, όσον αφορά τον δανεισμό του Χισάμ Κανίς.

Ο 28χρονος Μαροκινός εξτρέμ, παρότι είχε «κρούση» από τη Σακάριασπορ της Τουρκίας, παρέμεινε στο «ασπρόμαυρο» ρόστερ, ξεκινώντας μάλιστα και την προετοιμασία υπό τις οδηγίες του Νίκου Καραγεωργίου.

Παρόλα αυτά, όπως φαίνεται, πιθανότατα θα μετακομίσει στο Βόλο, καθώς η ομάδα της Νίκης βρίσκεται κοντά στη συμφωνία με τον Δικέφαλο για τον δανεισμό του.

Ο Κανίς μέτρησε 44 συμμετοχές με τον ΠΑΟΚ Β στη Super League 2, καταγράφοντας δέκα γκολ και πέντε ασίστ, στις δύο προηγούμενες σεζόν που αγωνίστηκε με τον Δικέφαλο στο «στήθος».

Σε περίπτωση αποχώρησης του Μαροκινού, ο μέσος όρος ηλικίας του φετινού «ασπρόμαυρου» ρόστερ θα μειωθεί ακόμα περισσότερο, καθώς ο μεγαλύτερος ηλικιακά παίκτης θα είναι ο 24χρονος Ρικάρντο.