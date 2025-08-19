Ο Νίνης ανακοίνωσε την απόσυρσή του: «Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του»

Ο Σωτήρης Νίνης μέσα από ένα συγκινητικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο instagram, «αποχαιρέτησε» το ποδόσφαιρο, μετά από καριέρα είκοσι ετών.

Σε ηλικία 35 ετών ο Σωτήρης Νίνης έβαλε «τέλος» στην καριέρα του, ανακοινώνοντας με συγκινητικό τρόπο την απόσυρσή του από την ενεργό δράση.

Αγωνίστηκε με πέντε διαφορετικές ομάδες στην Ελλάδα (ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Βόλο, ΠΑΣ και Κηφισιά), με τον ίδιο να αναφέρει στο μήνυμά του «Συναισθήματα. Εμπειρίες. Εικόνες. Μοναδικές στιγμές. Ένα υπέροχο ταξίδι που έφτασε στο τέλος του. Νιώθω ευλογημένος που το έζησα, τυχερός για την αγάπη που εισέπραξα και ευγνώμων για όσα μου χάρισε το ποδόσφαιρο».

Μάλιστα, έκανε ξεχωριστή αφιέρωση στον Μουνιόθ λέγοντας «Δεν είναι λίγοι οι άνθρωποι που με βοήθησαν, αλλά έναν άνθρωπο θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά: τον προπονητή που με έκανε ποδοσφαιριστή στα 16 μου χρόνια, κάτι που κανείς άλλος δεν είχε τολμήσει να κάνει στην Ελλάδα. Αυτός ήταν ο Βίκτορ Μουνιόθ. Σε αυτόν, νομίζω, τα χρωστάω όλα».