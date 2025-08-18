Χατζηνικολάου στο SDNA: «Κουμπώνει ο Γιακουμάκης με τον ΠΑΟΚ και τα… θέλω του Λουτσέσκου»

Το SDNA επικοινώνησε με τον Γιάννη Χατζηνικολάου που επί των προπονητικών ημερών του στον Πλατανιά τη σεζόν 2012-13, έδωσε την ευκαιρία στον τότε 18χρονο μαθητή της Γ΄Λυκείου, Γιώργο Γιακουμάκη να κάνει ντεμπούτο στη Σούπερ Λίγκα με τη φανέλα της κρητικής ομάδας.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης άλλαξε…δαχτυλίδια με τον ΠΑΟΚ και σήκωσε μανίκια στην ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο 30χρονος επιθετικός φωνάζει «παρών» στα προπονητικά προσκλητήρια του Ραζβάν Λουτσέσκου και τέθηκε στη διάθεση του Ρουμάνου τεχνικού για τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Δικεφάλου του Βορρά.

Ο Έλληνας στράικερ ακολούθησε το δρόμο του ποδοσφαιρικού επαναπατρισμού, έπειτα από πολύχρονη διαδρομή σε κλαμπ του εξωτερικού (Γκόρνικ, Βένλο, Σέλτικ, Ατλάντα, Κρουζ Αζούλ) με τον ΠΑΟΚ να αποτελεί τον τέταρτο σουπερλιγκάτο σταθμό της καριέρας του.

Προηγήθηκε ο Πλατανιάς με τη φανέλα του οποίου πήρε το βάπτισμα του πυρός στη «μεγάλη» - κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου κι ακολούθως η ΑΕΚ και ο ΟΦΗ.

Το SDNA επικοινώνησε με τον Γιάννη Χατζηνικολάου (φωτ.) που επί των προπονητικών ημερών του στον Πλατανιά τη σεζόν 2012-13 έδωσε την ευκαιρία στον τότε 18χρονο μαθητή της Γ΄Λυκείου, Γιώργο Γιακουμάκη να κάνει ντεμπούτο στη Σούπερ Λίγκα.

«Παρακολουθούσα τον Γιακουμάκη από τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, όταν έπαιζε με την πρώτη του ομάδα τον Κεραυνό κι εν συνεχεία με τον Ατσαλένιο.

Με δική μου εισήγηση ήρθε στον Πλατανιά το καλοκαίρι του 2012 και υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο, όντας ακόμα μαθητής Λυκείου. Ήταν ένα από μεγαλύτερα ταλέντα της Κρήτης.

Σε εκείνη τη νεαρή ηλικία μου είχε κάνει εντύπωση η ευχέρεια του στο σκοράρισμα. Ήταν ένας παίκτης που δούλευε πολύ για την ομάδα.

Είχε την ικανότητα να κρατάει την μπάλα και την έχανε μόνο όταν δεχόταν μεγάλη πίεση. Κέρδιζε φάουλ και ταλαιπωρούσε τις αντίπαλες άμυνες.

Έξυπνος τακτικά μέσα στο γήπεδο, με πολλά τρεξίματα και σωστές τοποθετήσεις.

Όταν ήρθε στον Πλατανιά δεν ήταν ακόμα 100% έτοιμος για το επίπεδο της Super League.

Τώρα πλέον είναι ένας ολοκληρωμένος επιθετικός με μεγάλη αυτοπεποίθηση και επικίνδυνος για κάθε αντίπαλο που θα βρεθεί στο δρόμο της ομάδας του».

«Δεν πήρε ευκαιρίες στην ΑΕΚ»

- Για την παρουσία του εκτός Ελλάδας και τη μη καθιέρωση στην ΑΕΚ:

«Απέδειξε την αξία του αγωνιζόμενος στο εξωτερικό με τα γκολ που πέτυχε και γενικότερα τις αξιόλογες εμφανίσεις του. Στην ΑΕΚ δεν πήρε πολλές ευκαιρίες, έχοντας τους Αραούχο και Λιβάγια μπροστά του.

Δεν συνέβη κάτι άλλο. Τα παιχνίδια και οι ευκαιρίες του έλειψαν στην ΑΕΚ».

- Για το κατά πόσον θα καταφέρει να κάνει...απόσβεση και να προσφέρει στον ΠΑΟΚ:

«Θα προσφέρει γκολ στον ΠΑΟΚ. Έχει στοιχεία του Πρίγιοβιτς και ειδικά σε παιχνίδια μέσα στην Τούμπα όπου ο ΠΑΟΚ πιέζει και τρέχει θα αποτελεί μια σημαντική μονάδα.

Μπορεί να πιέσει ψηλά – όπως ζητά ο Λουτσέσκου – και να εκμεταλλευτεί σέντρες και μπάλες μέσα στην περιοχή του αντιπάλου.

Ο νυν τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Χρήστος Καρυπίδης τον είχε συμπαίκτη στον Πλατανιά κι ασφαλώς τον γνωρίζει πολύ καλά».