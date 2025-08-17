Ουζουνίδης: «Μπορεί να βάλαμε τα γκολ αλλά είχαμε προβλήματα στο τραζίνσιον»

Οι δηλώσεις του Μαρίνου Ουζουνίδη μετά το τέλος της φιλικής αναμέτρησης επί του Αστέρα Aktor

Όλα όσα ανέφερε ο Εβρίτης τεχνικός μετά το φινάλε και τα χρήσιμα συμπεράσματα ενόψει της πρεμιέρας.

Αναλυτικά:

«Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε καλή κυκλοφορία δημιουργήσαμε φάσεις αλλά δεν είχαμε τελειώματα βέβαια παίζαμε και χωρίς καθαρό φορ, χωρίς τον Μορόν, θέλαμε να τον προφυλάξουμε και είπαμε να μη το ρισκάρουμε, ο αντίπαλος με μία ευκαιρία πέτυχε το γκολ αλλά αυτά συμβαίνουν, στο δεύτερο ημίχρονο μπορεί να βάλαμε τα γκολ αλλά είχαμε προβλήματα στο τραζίνσιον που πρέπει να τα διορθώσουμε καθώς από την στιγμή που θα έχουμε την κατοχή της μπάλας θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι πίσω από τη μπάλα».

Για την προετοιμασία των παικτών του:

«Εμείς προετοιμασία κάναμε τις τελευταίες δύο εβδομάδες, αυτή ήταν η πραγματική προετοιμασία με τους παίκτες που ήρθαν, δεν είναι δικαιολογία είναι η προπονητική, δεν γίνεται να φέρεις τους παίκτες στη φυσική κατάσταση που θέλουμε, πόσο μάλλον και στην δημιουργία. Ποιότητα υπάρχει, οι παίκτες ατομικά είναι καλοί, το θέμα είναι όταν κάνεις τόσες πολλές μεταγραφές πρέπει να δέσουν μεταξύ τους, έχουμε δουλέψει καλά στη φυσική κατάσταση έχουν έρθει σε ένα επιθυμητό επίπεδο όχι ακόμα σε αυτό που θέλουμε, φυσιολογικά μέσα σε δύο εβδομάδες, αλλά θέλουμε περισσότερα στη δημιουργία αλλά εκεί επειδή έχουμε την ποιότητα νομίζω θα βρεθούν οι παίκτες πιο γρήγορα».

Για την ετοιμότητα της ομάδας στη πρεμιέρα: «Η ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη και να βρουμε τον τρόπο να κερδίσουμε το παιχνίδι, αυτό που έχει σημασία στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είναι οι βαθμοί».