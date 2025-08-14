Προχωράει το deal της Γιουνάιτεντ με την Μίλαν για τον δανεισμό του Χόιλουντ

Όλο και πιο κοντά στην πόρτα της εξόδου από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται ο Ράσμους Χόιλουντ.

Ο Δανός επιθετικός ενημερώθηκε από την διοίκηση των «Κόκκινων Διάβολων», ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Ρούμπεν Αμορίμ και δεν θα πάρει καθόλου χρόνο συμμετοχής αν επιλέξει να μείνει.

Αυτό λειτούργησε ως μοχλός πίεσης για τον 23χρονο επιθετικό, αφού οι ιθύνοντες της Γιουνάιτεντ έχουν έρθει σε συμφωνία με την Μίλαν για τον δανεισμό του Χόιλουντ με υποχρεωτική οψιόν αγοράς.

Οι «ροσονέρι» θα καταβάλουν 5 εκατ. ευρώ ως ενοίκιο, ενω η οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι θα είναι ύψους 45 εκατ. ευρώ, με την Μίλαν να είναι κοντά σε συμφωνία -πλέον- και με τον Δανό επιθετικό.

Οι Ιταλοί θα καλύψουν το συμβόλαιο του Χόιλουντ για την φετινή σεζόν και για το επόμενο καλοκαίρι του προτείνουν συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας με ετήσιες απολαβές στα 5 εκατ. ευρώ.