Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Τζούρισιτς για Σαχτάρ

Χωρίς τον Φίλιπ Τζούρισιτς ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός στην Πολωνία για τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Με μία σημαντική απώλεια ετοιμάζονται να "πετάξουν" οι Πράσινοι με προορισμό την Κρακοβία, ενόψει του αυριανού (14/8, 21:00) επαναληπτικού με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ.

Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός κουβαλούσε ένα πρόβλημα στην γάμπα πριν από το πρώτο παιχνίδι με τους Ουκρανούς, παρά ταύτα "έσφιξε" τα δόντια και να αγωνίστηκε κανονικά.

Ο έμπειρος άσος πήγε συντηρητικά τις τελευταίες ημέρες, οι ενοχλήσεις όμως παραμένουν και αποφασίστηκε να μην παρθεί κανένα ρίσκο πιθανής υποτροπής.

Το ευχάριστο στον αντίποδα είναι ότι έχει πλέον περισσότερες προπονήσεις στα πόδια του ο Ανάς Ζαρουρία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια -απαραίτητα- ότι θα ξεκινήσει στο βασικό σχήμα.