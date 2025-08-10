Φουλ επίθεση από την Ουτρέχτη - Ιδανικό ξεκίνημα με τεσσάρα επί της Χέρακλες

Η Ουτρέχτη έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ετοιμότητας ενόψει της ευρωπαϊκής της συνέχειας, διαλύοντας με 4-0 τη Χέρακλες στην πρεμιέρα της Eredivisie.

Λίγες μόλις ημέρες μετά το εκτός έδρας 3-1 κόντρα στη Σερβέτ για το Conference League, η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα έδειξε ξανά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, με τον Έλληνα τερματοφύλακα να κρατά ανέπαφη την εστία του.

Το σκορ άνοιξε στο 33’ ο Ζέχιελ, βάζοντας τις βάσεις για ένα άνετο απόγευμα. Ο Μιν στο 62’ διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων, «κλειδώνοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Η συνέχεια ανήκε στον Γιένσεν, ο οποίος στο 70’ έκανε το 3-0, και τον Ντε Βιτ που στο 79’ ολοκλήρωσε τον θρίαμβο.

Η Ουτρέχτη όχι μόνο ξεκίνησε ιδανικά το ολλανδικό πρωτάθλημα, αλλά έδειξε ότι και φέτος θα αποτελέσει ισχυρή δύναμη, με το βλέμμα στραμμένο στην ευρωπαϊκή πρόκριση.

Την Πέμπτη υποδέχεται ξανά τη Σερβέτ, με στόχο να σφραγίσει την παρουσία της στα playoffs του Conference League και να βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού.

Αποτελέσματα 1ης αγωνιστικής Eredivisie:

Φορτούνα Σιτάρντ - Γκόου Αχέντ Ιγκλς 2-2

Ναϊμέγκεν - Εξέλσιορ 5-0

Φέγενορντ - Μπρέντα 2-0

Χέρενφεϊν - Φόλενταμ 1-1

Αϊντχόφεν - Σπάρτα Ρότερνταμ 6-1

Τσβόλε - Τβέντε 1-0

Άλκμααρ - Χρόνινχεν 4-1

Άγιαξ - Τέλσταρ 2-0

Ουτρέχτη - Χέρακλες 4-0