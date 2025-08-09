Τέλος από τη Λίβερπουλ ο Νούνιες, «Μίδας» στη Σαουδική Αραβία!

Ο Ντάρβιν Νούνιες υπέγραψε στην ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με ετήσιες απολαβές που «αγγίζουν» τα 22 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντάς τον «Μίδα»!
Η Λίβερπουλ θα λάβει 53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό των 12 εκατ. συγκεντρώνει όλα τα μπόνους που θα αποδοθούν αν πετύχει ορισμένους στόχους με την Αλ-Χιλάλ.
Bienvenido, Darwin Nunez 🤩💙 pic.twitter.com/zm6DZe7D8x— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025
𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025