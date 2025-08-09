Τέλος από τη Λίβερπουλ ο Νούνιες, «Μίδας» στη Σαουδική Αραβία!

Η Αλ-Χιλάλ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουρουγουανού, o οποίος δεν «κόλλησε» στα πλάνα του Άρνε Σλοτ πέρυσι, ενώ μέχρι ενός σημείου δεν δικαίωσε τις προσδοκίες, ερχόμενος στο «Λιμάνι» το 2022 από την Μπενφίκα με 85 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ντάρβιν Νούνιες υπέγραψε στην ομάδα του Σιμόνε Ιντζάγκι μέχρι το καλοκαίρι του 2028 με ετήσιες απολαβές που «αγγίζουν» τα 22 εκατομμύρια ευρώ, κάνοντάς τον «Μίδα»!

Η Λίβερπουλ θα λάβει 53 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το ποσό των 12 εκατ. συγκεντρώνει όλα τα μπόνους που θα αποδοθούν αν πετύχει ορισμένους στόχους με την Αλ-Χιλάλ.

Bienvenido, Darwin Nunez 🤩💙 pic.twitter.com/zm6DZe7D8x — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025