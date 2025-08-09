Το 2/2 στα φετινά του φιλικά έκανε ο ΠΑΟΚ Β, κερδίζοντας με «εκκωφαντική» ανατροπή στη Δράμα τη Δόξα (1-5), με τον Γραββάνη να πετυχαίνει τα πρώτα του «ασπρόμαυρα» γκολ.

ο δεύτερο του φιλικό πραγματοποίησε η ομάδα του Νίκου Καραγεωργίου στο γήπεδο της Δράμας απέναντι στην τοπική Δόξα, η οποία αγωνίζεται πλέον στη Γ Εθνική.

Οι «Μαυραετοί» προηγήθηκαν με τον Τζελίδη στο 39΄, με το φιλικό να είναι ειδικών συνθηκών, καθώς διεξήχθησαν τέσσερα 25λεπτα.

Στο 52΄ο Κανίς ισοφάρισε για τον ΠΑΟΚ Β, ενώ δύο λεπτά μετά ο Καλόγηρος μέσα από την περιοχή με πλασέ, έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Εκεί, είχε έρθει η «ώρα» του Βαγγέλη Γραββάνη να.. ανοίξει λογαριασμό με τη νέα του ομάδα. Στο 81΄ο Θεσσαλός φορ «έγραψε» το 1-3, ενώ το 1-4 ήρθε από τον Αντρέ Ρικάρντο, με τον Γραββάνη να αναλαμβάνει ξανά «δράση» στο 87΄για το τελικό 1-5.

Μετά τον Πανσερραϊκό, ο ΠΑΟΚ Β κέρδισε και την Δόξα Δράμας με εμφατικό τρόπο εκτός έδρας, με την προετοιμασία στο Βώλακα να συνεχίζεται. Στις 13 Αυγούστου οι Θεσσαλονικείς θα αντιμετωπίσουν μία ακόμα ομάδα του πρώτου ομίλου της Γ Εθνικής, τον Αετό Οφρυνίου, μία μέρα πριν ολοκληρώσουν το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Η αρχική 11άδα του ΠΑΟΚ Β ήταν οι: Τσιντσόλης, Πανικίδης, Σάλεχ, Αβράμπος, Κοσίδης, Σνάουτσνερ, Μπιασότο, Ντούνγκα, Αδάμ, Μούστμα, Γκιτέρσος.

Στη συνέχεια αγωνίστηκαν οι: Νικολακούλης, Καλόγηρος, Παπαστυλιανού, Τσιφούτης, Κανίς, Κιτσάκης, Λούκας, Πασαχίδης, Πολυκράτης, Αλμασίδης, Γραββάνης, Ρικάρντο.