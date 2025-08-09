Γιατί προβληματίζονται με Λιούμπισιτς στην ΑΕΚ, οι κινήσεις του Παναθηναϊκού με Ουναχϊ, η πρόταση για τον Τσάλοφ, το μέλλον του Μαρσιάλ! Φήμες που σπαρταράνε!

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

*Προβληματισμός στην ΑΕΚ για τις συνεχόμενες αρνητικές εμφανίσεις του Λιούμπισιτς, με τον Κροάτη μέσο να παίρνει συνεχώς ευκαιρίες από τον Νίκολιτς αλλά να μην ανταποκρίνεται στις προσδοκίες. (LIVE SPORT)

*Ο Αντονί Μαρσιάλ δεν ακολούθησε την αποστολή της ΑΕΚ στην κύπρο. Μετά το «κόψιμό» του απ’ την ευρωπαϊκή λίστα, έμεινε να προπονηθεί μόνος του στην Αθήνα. Ο Γάλλος επιθετικός αποτελεί τεράστιο «πονοκέφαλο» στην ΑΕΚ εξαιτίας των 3,5 εκατ. ευρώ που λαμβάνει ετησίως. Ο Μαρσιάλ είναι «στεγνός» από προτάσεις, δεν υπολογίζεται από τον Νίκολιτς κι αν δεν βρεθεί τρόπος να πωληθεί ή να αποχωρήσει, θα αποτελέσει «βαρίδι» σε όλη τη σεζόν. (SPORTDAY)

*Η Μαρσέιγ δείχνει διαλλακτικότητα για λιγότερα χρήματα στην υπόθεση Ουναΐ, όταν μέχρι πρότινος επέμενε κάθετα στα 12 εκατ. ευρώ. Για την ώρα ο Παναθηναϊκός δεν έχει πλησιάσει στην απόκτηση του Μαροκινού μέσου, όμως επεξεργάζεται τρόπους για να καλύψει τα «θέλω» των Μασσαλών. Οι Πράσινοι αδυνατούν να καταβάλουν με τη μία ένα ποσό που θα αγγίζει τα 9-10 εκατ. και θα προτείνουν εφάπαξ ποσό, με υψηλά μπόνους στόχων και με ποσοστό μεταπώλησης στους Γάλλους ώστε να κάμψουν τις αντιρρήσεις τους. (LIVE SPORT)

*Ολοένα πληθαίνουν οι πληροφορίες ότι οσονούπω φτάνει πρόταση στα γραφεία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τον Τσάλοφ. Μένει να δούμε τι ύψος θα έχει αυτή η πρόταση και πως θα το διαχειριστούν στον Δικέφαλο. Προχθές η ΤΣΣΚΑ Μόσχας πούλησε τον έναν από τους φορ της σε τουρκική ομάδα. Λέτε να έχουμε επιστροφές; (LIVE SPORT)

*Ομάδα από την Τουρκία έδινε σχεδόν τα διπλάσια στον Μπετανκόρ για να συνεχίσει την καριέρα του στη γειτονική χώρα, σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε στον Ολυμπιακό και το οποίο θα καλύψει η Αλμπαθέτε. Ωστόσο, ο Ισπνός φορ γύρισε την πλάτη στους Τούρκους. Ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα του. (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Ο Λούκα Γιόβιτς δεν πήγε στην Κύπρο κι έμεινε στην Αθήνα προκειμένου να ακολουθήσει προχθές ειδικό ατομικό πρόγραμμα. Ο Σέρβος επιθετικός θα επιδιώξει από βδομάδα ν’ ανεβάσει ρυθμούς, να χάσει τα περιττά κιλά και στόχος είναι να είναι διαθέσιμος για να παίξει -έστω για λίγο- στη ρεβάνς με τον Άρη Λεμεσού. Ο Νίκολιτς θεωρεί πως ο συμπατριώτης του έχει καλύτερη σχέση με το γκολ απ’ ό,τι ο Πιερό κι αν παραστεί ανάγκη ή αν όλα είναι ευνοϊκά για την ΑΕΚ, σκέφτεται να τον ρίξει στα… βαθιά, προκειμένου να τον προετοιμάσει για τη συνέχεια. . (SPORTDAY)

*Ανέφεραν στον πορτογαλικό Τύπο ότι η Μπενφίκα παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη του Νασιμέντο στον Ολυμπιακό. Ότι θα τον έχει συνεχώς υπό στενό μαρκάρισμα το διάστημα που θα παίζει στο Λιμάνι. Τον ρώτησαν, όμως, τον παίκτη αν θα επιθυμούσε να γυρίσει στο "Ντα Λουζ"; Αυτό που ξέρουμε είναι πως ο βραχύσωμος χαφ τα είχε "σπάσει" για τα καλά με τη διοίκηση των "αετών". (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ)

*Το προηγούμενο διάστημα φαινόταν πως θα βρεθεί… άκρη και με τον Σίστο και θα λύσει το συμβόλαιό του με τον Άρη. Μάλιστα, το φημολογούμενο ενδιαφέρον από Τουρκία και Δανία «βοηθούσε» κάπως την κατάσταση. Όμως μέχρι τώρα λύση δεν υπάρχει, ο παίκτης δεν προπονείται γιατί είναι τραυματίας, ούτε δείχνει πλέον την ίδια διάθεση να διαπραγματευτεί. (LIVE SPORT)

