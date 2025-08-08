Παναθηναϊκός: Ιταλικό σενάριο για Μπιριντέλι

Ακόμα μία περίπτωση δεξιού μπακ από την Ιταλία προκύπτει για το Τριφύλλι, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας.

Ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού για τον Σαμουέλε Μπιριντέλι της Μόντσα αποκαλύπτει το "Tuttomercatoweb".

O 26χρονος δεξιός μπακ δεσμεύεται για έναν ακόμα χρόνο με την ιταλική ομάδα, στην οποία μέτρησε πέρυσι συνολικά 24 συμμετοχές (21 στη Serie A), με 3 γκολ.

Έχει αγωνιστεί στις μικρές εθνικές της Ιταλίας, ενώ η χρηματιστηριακή αξία του φτάνει στα 2,8 εκατ. ευρώ. Η Μόντσα τον απέκτησε από την Πίζα πριν τρία χρόνια, έναντι 1,6 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι οι Πράσινοι απέκτησαν το φετινό καλοκαίρι από την Μόντσα ακόμη έναν ακραίο μπακ, τον Γιώργο Κυριακόπουλο.