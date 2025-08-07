Κώτσιρας: «Θα έρθουν και τα γκολ...»

Ο αμυντικός του Παναθηναϊκού τόνισε ότι η ομάδα του στη ρεβάνς θα φανεί το ίδιο ανταγωνιστική.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Κώτσιρα στην κάμερα της Cosmote.

«Ήταν ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, η Σαχτάρ διαθέτει πολύ ποιοτικό ρόστερ, μέχρι και οι αμυντικοί τους μπορούν να βγάλουν τη μπάλα πολύ εύκολα, δεν το συζητάμε για τους μεσοεπιθετικούς, είπαμε κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ότι πρέπει να αμυνθούμε όλοι μαζί και να επιτεθούμε για να μπορέσουμε να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Δεν ήρθε η νίκη, ήμασταν όμως πολύ ανταγωνιστικοί, είχαμε τις ευκαιρίες μας όπως και η Σαχτάρ, θέλω να πιστεύω ότι στο επόμενο παιχνίδι θα φανούμε το ίδιο ανταγωνιστικοί και ακόμα καλύτεροι για να μπορέσουμε να πάρουμε εκεί την πρόκριση.

Η ομάδα δουλεύει καλά, προσπαθούμε να είναι κοντά οι γραμμές για να μην δίνουμε χώρο στον αντίπαλο. Σίγουρα πιστεύω ότι θα έρθουν τα γκολ, νομίζω ότι μας λείπει ένα γκολ, μία νίκη για να μας δώσει αυτοπεποίθηση και ψυχολογία, θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει από το επόμενο παιχνίδι για να μπορέσει η ομάδα να πατήσει στα πόδια της».