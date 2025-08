Αποχαιρέτησε την Τότεναμ ο Σον: «Ήρθα ως παιδί φεύγω ως άντρας, η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου»

Αναλυτικά το μήνυμα του Σον:

«Έχω ζητήσει να φύγω από την Τότεναμ. Η απόφασή μου έχει ληφθεί, έκανα το καλύτερο δυνατό εδώ και χρειάζομαι μια νέα πρόκληση τώρα. Είναι η πιο δύσκολη απόφαση της ζωής μου.

«Ήρθα στο βόρειο Λονδίνο ως παιδί. Ένα αγόρι που δεν μπορούσε να μιλήσει αγγλικά. Έφυγα από αυτό το κλαμπ ως ένας νέος άνδρας. Ευχαριστώ όλους τους οπαδούς των Spurs που μου έδωσαν τόση αγάπη».

Heung-Min Son has announced his intention to leave the Club at a press conference alongside Thomas Frank in Seoul.