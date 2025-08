Ο Σον ενημέρωσε την Τότεναμ ότι θέλει να αποχωρήσει!

Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σον έχει δεχθεί δελεαστική πρόταση από την Λος Άντζελες FC αλλά και από ομάδες της Σαουδικής Αραβίας, με τον πιο πιθανό προορισμό του Κορεάτη να είναι το MLS.

O Σον, μάλιστα ενημέρωσε και τον προπονητή της Τότεναμ, Τόμας Φρανκ για την πρόθεσή του να αποχωρήσει και πλέον οι εξελίξεις για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του Κορεάτη, θα τρέξουν άμεσα.

🚨🇰🇷 BREAKING: Heung-min Son has decided to leave Tottenham this summer.



The player has informed Spurs management and also new manager Thomas Frank.



Negotiations underway with MLS side LAFC after he wad also approached by Saudi clubs in May.



MLS, most likely destination. 🇺🇸 pic.twitter.com/ud1aDBGIas