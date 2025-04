Έξαλλος με τον Φλικ ο Άνσου Φάτι: Σηκώθηκε για ζέσταμα, δεν τον έβαλε αλλαγή και κλώτσησε τα πάντα (vid)

Καψόνια στον Άνσου Φάτι κάνει ο Χάνσι Φλικ στη Μπαρτσελόνα, με τον Ισπανό άσο να γίνεται έξαλλος με τον προπονητή του και να ξεκινάει να κλωτσάει τα πάντα!

Συγκεκριμένα, ο Φλικ έδωσε εντολή στον Φάτι να σηκωθεί για ζέσταμα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Μπαρτσελόνα με τη Θέλτα (4-3), ωστόσο στη συνέχεια δεν τον χρησιμοποίησε και προτίμησε να βάλλει άλλους παίκτες ως αλλαγή στο ματς.

Έτσι, ο 22χρονος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα νεύρα του κατευθυνόμενος πίσω στον πάγκο και ξεκίνησε να κλωτσάει ό,τι βρήκε μπροστά του.

Δείτε εδώ:

🎥 VIDEO: Ansu Fati kicked a box in anger after Flick made him warm-up and then called him back to the bench without subbing him on. #fcblive 👀 pic.twitter.com/MXLFSP4tLV