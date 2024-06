«Ο Γιόβετιτς αποχωρεί ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό»

Ο Μαυροβούνιος επιθετικός μετακόμισε στον Ολυμπιακό το περασμένο καλοκαίρι, υπογράφοντας μονοετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους», ωστόσο σύμφωνα με τον Σκίρα, δεν υπάρχει πρόθεση ανανέωσης.

Ο Γιόβετιτς στον έναν χρόνο της παρουσίας του στον Ολυμπιακό κατέγραψε 34 συμμετοχές έχοντας στο ενεργητικό του 8 γκολ και 4 ασίστ, με τον 34χρονο επιθετικό να πανηγυρίζει με τους «ερυθρόλευκους» την κατάκτηση του Conference League.

Stevan #Jovetic is ready to leave #Olympiacos as a free agent. #transfers