Νέο δημοσίευμα: «Ενδιαφέρει και τον Παναθηναϊκό ο Σάντσες»

Το όνομα του Αλέξις Σάντσες συνεχίζει να συνδέεται με τον Παναθηναϊκό. Μετά το Revelo, κι άλλος ένας Ιταλός δημοσιογράφος, ο Νικολό Σκίρα, σε ανάρτησή του στο Χ πρόσθεσε τους «πράσινους» στις ομάδες που ενδιαφέρονται για την απόκτηση του Χιλιανού φορ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ.

Στο κόλπο για τον 35χρονο φορ βρίσκονται ακόμα η Τράμπζονσπορ, ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και το MLS, σύμφωνα πάντα με τον Σχίρα.

Ωστόσο, ο Σάντσες προτιμά να μείνει στην Ευρώπη και δεν φαίνεται πως ενδιαφέρεται να μετακομίσει στην Αραβία ή τις ΗΠΑ.

Η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι, μιας και το κασέ του στην Ίντερ ήταν τα 3 εκατ. ευρώ τον χρόνο και αυτό το ποσό αποτελεί τη βάση των συζητήσεων για το νέο του συμβόλαιο.

