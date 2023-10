Ο μεσοεπιθετικός της Τότεναμ δεν αντιλήφθηκε ότι είχε ανάποδα το παγούρι, με αποτέλεσμα οι πρώτες δύο προσπάθειές του να πιεί νερό να στεφθούν με αποτυχία.

Εν τέλει ο Άγγλος διεθνείς κατάλαβε το λάθος του και ξέσπασε σε γέλια με τον Χάρι Μαγκουάιρ, με το video να γίνεται viral στην Αγγλία.

Can anyone help James Maddison with the water bottle 😂👀🤦🏼‍♂️ #ENGAUS pic.twitter.com/IunOwGIQ1M