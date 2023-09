Αντίπαλοι Παναθηναϊκού: Τέλος ο Ταΐτ από τη Ρεν

Ο 30χρονος χαφ ήταν από τις βασικές μονάδες της γαλλικής ομάδας μέχρι πέρυσι, ωστόσο φέτος βρισκόταν εκτός πλάνων και δεν είχε καταγράψει καμία συμμετοχή.

Όπως ανακοίνωσε η Ρεν, ο Ταΐτ αποτελεί παρελθόν, μιας και θα συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική Σαμσουνσπόρ.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, το συμβόλαιό του λύθηκε κοινή συναινέσει, με τη Ρεν μάλιστα να πληρώνει και ρήτρα για την αποδέσμευσή του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα του Ταΐτ είχε εμπλακεί με τον Παναθηναϊκό το προηγούμενο διάστημα.

Après 4 saisons au SRFC, Flavien Tait rejoint Samsunspor, club turc évoluant en Super Lig. ✍️



Par ses qualités physiques et techniques, son état d’esprit et son sens du collectif, Flavien aura eu un rôle essentiel dans les bons résultats des Rouge et Noir depuis quelques années.… pic.twitter.com/8LnU8DGjCt