«Βόμβα» από Τουρκία για Σέρτζιο Ολιβέιρα: «Πέταξε για την Αθήνα για Ολυμπιακό ή ΑΕΚ»

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει στο tweet του ο Τούρκος δημοσιογράφος, Σελίμ Μανάβ ανέφερε πως ο παίκτης μαζί με τη σύζυγό του πέταξαν στις 18:30 στην Αθήνα με την πτήση TK1845. Και αυτό ήταν αρκετό για να δοθεί συνέχεια στο ρεπορτάζ απ' άλλες τουρκικές ιστοσελίδες που ανέφεραν πως στο ταξίδι αυτό είναι μαζί τους και ο μάνατζερ του ποδοσφαιριστή και υπάρχει η εκτίμηση πως ο λόγος είναι μεταγραφικός.

Μάλιστα, σε γνωστές οπαδικές ιστοσελίδες της Γαλατάσαραϊ σημειώνεται πως η μεταγραφική περίοδος στη χώρα μας ολοκληρώνεται στις 11 Σεπτεμβρίου και επισημαίνεται πως η «Τσιμ Μπομ Μπομ» έχει διάθεση να τον παραχωρήσει με τη μορφή δανεισμού, αν και το συμβόλαιό του λήγει το καλοκαίρι του 2026. Και κάπου εκεί οι Τούρκοι βάζουν στο παιχνίδι τον Ολυμπιακό, αλλά και την ΑΕΚ.

Αν και για την 2η, αυτή τη στιγμή η προτεραιότητα είναι το στόπερ και όχι ο χαφ. Και εκεί έχει ρίξει η Ένωση το βάρος.

Sergio Oliveira to AEK Athènes, Here we go !! 🚨🔥🔥🔥 https://t.co/OMJboLyjJr