ΠΑΟΚ: Σήμερα η άφιξη του Μεϊτέ

Ειδικότερα, η άφιξη του Γάλλου χαφ στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» είναι προγραμματισμένη για τις 15:30 και έπειτα ο ποδοσφαιριστής θα περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί ο δανεισμός του από τη Μπενφίκα.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι «ασπρόμαυροι» θα έχουν τη δυνατότητα αγοράς του, το επόμενο καλοκαίρι έναντι 4 εκατ. ευρώ, ενώ η πρωταθλήτρια Πορτογαλίας θα κρατήσει ένα 30% ποσοστό μεταπώλησης.

Benfica midfielder Soualiho Meité will travel to Greece today as he’s set to join PAOK on loan deal ⚪️⚫️🇬🇷



Medical booked, deal will also include €4m buy option.



🦅 Understand Benfica keep 30% of future sale in case PAOK will buy Meité on permanent deal in June. pic.twitter.com/T0UcVyIo60