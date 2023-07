Είχαν δυο χρόνια να παίξουν μαζί, αλλά Μέσι και Μπουσκέτς βρίσκονται με... κλειστά μάτια (vid)

Τόσο ο Αργεντινός σούπερ σταρ όσο και ο Ισπανός μέσος έκαναν το ντεμπούτο τους με την Ίντερ Μαϊάμι, παίζοντας αμφότεροι ως αλλαγή στο παιχνίδι με την Κρουζ Αζούλ.

Και ναι μεν όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα στον Μέσι, αλλά και ο Μπουσκέτς με τις ενέργειές του έδειξε πόσο μπορεί να βοηθήσει.

Κι αυτό φάνηκε σε μια φάση στην οποία ο Ισπανός κάνει μια τρομερή πάσα και με... κλειστά μάτια, έβγαλε τον Μέσι αντιμέτωπο με την αντίπαλη εστία, χωρίς ωστόσο αυτός να καταφέρει να σκοράρει.

It’s been 2 years since they Last played together and Busquets still understands Leo Messi’s movement.



It’s crazy ngl…😂😂😂pic.twitter.com/Lg9Eb6fYyd