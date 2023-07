Επίσημο: Στη Γιουνάιτεντ ο Ονάνα

Κάτοικος Old Trafford και επίσημα ο Αντρέ Ονάνα. Ο Έρικ Τεν Χαγκ βρήκε τον αντικαταστάτη του Νταβίντ ντε Χέα και μετά τη θητεία του στον Άγιαξ θα συνεργαστεί ξανά με τον Καμερουνέζο τερματοφύλακα. Οι κόκκινοι διάβολοι εκταμίευσαν 50 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους και έφεραν στην Αγγλία τον 27χρονο τερματοφύλακα, που υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με οψιόν για ακόμα έναν χρόνο..

