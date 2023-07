Συμφωνία Λίβερπουλ - Αλ Ετιφάκ για Χέντερσον

«Η Λίβερπουλ θα λάβει 12 εκατομμύρια λίρες συν μπόνους για τον Τζόρνταν Χέντερσον από την Αλ Ετιφάκ, καθώς υπάρχει συμφωνία», αναφέρει ο Ρομάνο.

Και εν συνεχεία ο δημοσιογράφος αποκαλύπτει ότι ο παίκτης μίλησε με τον τεχνικό της Αλ Ετιφάκ. «Ο Στίβεν Τζέραρντ μίλησε ήδη με τον Χέντο και οι ιατρικές εξετάσεις θα γίνουν μόλις τελειώσει η ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ όλων των μερών.

Liverpool will receive £12m plus add ons fee for Jordan Henderson from Al Ettifaq as deal has been agreed. 🔴🤝🏻 #LFC



Steven Gerrard already spoke to Hendo and medical tests will be booked once documents are exchanged between all parties. pic.twitter.com/7ACyvAQI5o