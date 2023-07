Οριστικό: Παίρνει τον Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς η Αλ Χιλάλ!

Ακόμη μία «βόμβα» πυροδότησαν οι Σαουδάραβες, με την Αλ Χιλάλ να προχωρά στη μεταγραφή του Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Λάτσιο αναμένεται να βάλει στα ταμεία της 40 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Σέρβου μέσου.

Έτσι, ο Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς πάει να βρει τους Ρούμπεν Νέβες και Καλιντού Κουλιμπαλί που ήδη έχουν αποκτηθεί από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, με τον 28χρονο να υπογράφει τριετές συμβόλαιο, ενώ οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να φτάνουν τα 25 εκατ. ευρώ τον χρόνο.

Sergej Milinković-Savić to Al Hilal, here we go! Documents in place between Al Hilal and Lazio for €40m deal 🚨🔵🇸🇦



Serbian midfielder to sign three year contract and join Saudi league side with Rúben Neves and Kalidou Koulibaly.



⚠️ Contract signing and medical still pending. pic.twitter.com/GRG78Z54e8