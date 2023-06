«Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ενδιαφέρονται για τον Χαντεργκιονάι»

Για «μάχη» του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ κάνει λόγο ρεπορτάζ από το Κόσοβο, με το big-4 του ελληνικού ποδοσφαίρου να ενδιαφέρται για την απόκτηση του Φλόρεντ Χαντεργκιονάι, ο οποίος μένει ελεύθερος από την Κασίμπασα.

Παράλληλα, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, για την απόκτηση του 28χρονου μπακ ενδιαφέρονται και οι Αντάνα Ντέμιρσπορ, Τραμπζονσπορ και Μπασακσεχίρ.

🇹🇷 Trabzonspor, Istanbul Basaksehir, Adana Demirspor from #SuperLig and 🇬🇷 Olympiacos, Panathinaikos, PAOK and AEK Athens from Greek Super League are all interested in Florent Hadergjonaj. pic.twitter.com/16HhjcMaMu