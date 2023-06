Η Αλ Χιλάλ «χρυσώνει» τον Καλιντού Κουλιμπαλί!

Σύμφωνα με τον Νικολό Σίρα, οι Σαουδάραβες έχουν καταθέσει πρόταση στον Σενεγαλέζο κεντρικό αμυντικό, προσφέροντάς του 25 εκ. ευρώ ετησίως για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Η Αλ Χιλάλ βρίσκεται σε επαφή και με την Τσέλσι για την μεταγραφή του 31χρονου στόπερ, με τους Λονδρέζουν να είναι σύμφωνοι για την μετακίνησή του, αρκεί να λάβουν τα οικονομικά ανταλλάγματα που θέλουν.

#AlHilal have offered 3-years contract to Kalidou #Koulibaly with a rich salary (€25M/year). Opened talks with #Chelsea, which consider the centre-back transferable on a permanent deal. #transfers #CFC