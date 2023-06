Σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Ρόμα για την απόκτηση του Κλάιφερτ η Μπόρνμουθ

Σε προχωρημένες συζητήσεις για την απόκτηση του Τζάστιν Κλάιφερτ βρίσκεται η Μπόρνμουθ, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, οι διαπραγματεύσεις των Άγγλων με τους Ρωμαίους προχωράνε γρήγορα, με τον τεχνικό διευθυντή των Ιταλών, Τιάγκο Πίντο, να βρίσκεται στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα και για άλλες υποθέσεις.

Tη σεζόν που τελείωσε, ο Ολλανδός εξτρέμ αγωνίστηκε στη Βαλένθια ως δανεικός από τη Ρόμα, καταγράφοντας 29 εμφανίσεις με 8 γκολ και 2 ασίστ, ενώ επίσης στο παρελθόν έχε αγωνιστεί στις Νις, Λειψία και Άγιαξ.

