Τέλος ο Αλαρντάις από την Λιντς

Τέλος ο «Big Sam» από την Λιντς.

Ο Σαμ Αλαρντάις αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο της Λιντς, μετά απ' την άδοξη κατάληξη που είχε η συνεργασία των δύο πλευρών και είχε ως αποτέλεσμα των υποβιβασμό της ομάδας στην Τσάμπιονσιπ.

Ο Αλαρντάις ήρθε στην ομάδα μετά την απόλυση του Χάβι Γκράθια με στόχο ένα... θαύμα που θα κρατούσε τα «παγώνια» στην μεγάλη κατηγορία αλλά η αποστολή αυτή ήταν εξ αρχής δύσκολη και δε στέφθηκε εν τέλει με επιτυχία.

Πλέον, οι διοικούντες της Λιντς στρέφονται σε άλλες λύσεις σχετικά με τον άνθρωπο που θα καθίσει στην άκρη του πάγκου και θα είναι αυτός που θα αναλάβει την αποστολή για την άμεση επιστροφή της ομάδας στην Premier League.

