Τιμωρήθηκε με αφαίρεση 10 βαθμών η Γιουβέντους!

Βαριά τιμωρία από το εφετείο της ιταλικής ομοσπονδίας στη Γιουβέντους, καθώς της επιβλήθηκε ποινή 10 βαθμών για το σκάνδαλο «plusvalenza». Έτσι, η ομάδα του Μαξ Αλέγκρι βρέθηκε εκτός τετράδας και των θέσεων που οδηγούν στο Champions League, καθώς με αυτή τη νέα τιμωρία πλέον βρίσκεται στην 7η θέση της Serie A, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν για τους «Μπιανκονέρι».

Συγκεκριμένα, η «Γιούβε» βρισκόταν στην 2η θέση με 69 βαθμούς, ωστόσο τώρα με το -10 πάει στην 7η, με τους Ιταλούς να έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν ξανά έφεση για την απόφαση της υπόθεσης των ψευδών λογιστικών στοιχείων.

Από την άλλη πλευρά, αθωώθηκε ο Παβέλ Νέντβεντ, στον οποίο είχε επιβληθεί ποινή κάθειρξης οκτώ μηνών, όπως και τα υπόλοιπα επτά μέλη της ομάδας.

Πάντως, ακόμη και έτσι, η Γιουβέντους συνεχίζει να κρατά την τύχη στα χέρια της, καθώς αντιμετωπίζει απόψε (22/05) την Έμπολι και σε περίπτωση που κερδίσει πάει σε έναν «τελικό» κόντρα στη Μίλαν για μία θέση που οδηγεί στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Η νέα βαθμολογία της Serie A:



1. Νάπολι 86

2. Λάτσιο 68

3. Ίντερ 66

4. Μίλαν 64

5. Αταλάντα 61

6. Ρόμα 60

7. Γιουβέντους 59

8. Μόντσα 52

