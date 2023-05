Γκολ Ελλήνων παντού: βρήκαν δίχτυα Κουλούρης, Δουβίκας, Φούντας (vids)

Με δύο γκολ του Τάσου Δουβίκα στο 41΄ και 64΄ (πέναλτι) η Ουτρέχτη πέρασε άνετα από την έδρα της Καμπούρ με 3-0, αποτέλεσμα που ήταν καταδικαστικό για τους γηπεδούχους, οι οποίοι αποχαιρέτισαν και μαθηματικά την κορυφαία κατηγορία του ολλανδικού πρωταθλήματος τρεις αγωνιστικές πριν από το φινάλε του.

Η DC Γιουνάιτεντ έχασε, αλλά ο Ταξιάρχης Φούντας σκόραρε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι. Ο Έλληνας άσος βρήκε δίχτυα για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο MLS, ωστόσο το γκολ που σημείωσε δεν ήταν αρκετό για να πάρει η ομάδα του τη νίκη κόντρα στο Σινσινάτι, που επικράτησε με 2-1. Η ομάδα της Ουάσινγκτον ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 με τον Φούντα να σκοράρει στο 90ο λεπτό όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ και φάση διαρκείας έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με ωραίο ξεπέταγμα και κοντινή προβολή, ο Ευθύμης Κουλούρης έκανε το 0-1 μέσα στα Άδανα για την Αλάνιασπορ πετυχαίνοντας το δεύτερο του γκολ στο τουρκικό πρωτάθλημα.

Zwei griechische Mittelstürmer glänzen in der Torjägerliste der Eredivisie: Während Vangelos Pavlidis (AZ) bei 12 Treffern steht, hat heute Abend Tasos Douvikas (FC Utrecht) sein 15. Tor erzielt, das 2:0 für sein Team bei Cambuur. 🎥 @VideoEredivisie pic.twitter.com/MtwAaQjGU2

Taxi Fountas at the back post brings one back late. #VamosUnited pic.twitter.com/WpLbLnu7E0