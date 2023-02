Ο πιο… Yolo τύπος της χρονιάς!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Yolo (you only live once)!

Ό,τι μπορούσε να γραφτεί έχει πιθανότατα γραφτεί. Ό,τι μπορούσε να ειπωθεί έχει πιθανότατα ειπωθεί, και η εικόνα είναι η πιο ακριβής περιγραφή. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έκανε την πιο yolo ενέργεια του ντέρμπι, την πιο yolo ενέργεια της αγωνιστικής, ίσως και την πιο yolo ενέργεια της χρονιάς! Λες και είναι στον καναπέ του και παίζει με ένα τυλιγμένο χαρτί ή λες και είναι ξαπλωμένος σε ένα φουσκωτό στην πισίνα και παίζει με τους φίλους του. Το ότι κατέληξε σε γκολ, απλά της έδωσε περισσότερη δημοσιότητα. Το παιδί είναι φαινόμενο!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

OMG (OH MY GOD)!

Κάπου ανάμεσα στην εκτέλεση φάουλ του Ριέρα, με την οποία ο Αστέρας άνοιξε το σκορ απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα μόλις στο δεύτερο λεπτό και στο σουτ του Σαμασέκου στην Λαμία, βρίσκουμε το γκολ της αγωνιστικής. Κι αυτό, φυσικά, διότι εξαιρέσαμε το γκολ του ΠΑΟΚ και το κατατάξαμε, ήδη, σε άλλη κατηγορία. Οι ερυθρόλευκοι δεν περνούσαν τόσο καλά όσο μαρτυρά το τελικό 0-3 στην επαρχιακή πόλη και μέσος από το Μάλι έδωσε τη λύση στο καλύτερο χρονικό διάστημα. Κερδίζει το γκολ της αγωνιστικής, διότι ήταν το πρώτο του στη σεζόν και διότι δεν πάει καιρός από το αυτογκόλ στην Νέα Φιλαδέλφεια και ήταν μια τρόπον τινά λύτρωση που και ο ίδιος χρειαζόταν!