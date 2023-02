«Σίνισα για πάντα»: σήμερα ο Μιχαΐλοβιτς θα γινόταν 54 ετών (pics)

Ο Σέρβος προπονητής έφυγε από τη ζωή μετά τη μάχη που έδωσε με τη λευχαιμία. Στις 20 Φεβρουαρίου θα ήταν τα γενέθλιά του, θα έκλεινε τα 54 αν ζούσε...

Η Μίλαν και η Μπολόνια τον θυμήθηκαν με αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν θα συνηθίσουμε ποτέ την απουσία σου. Για πάντα στις καρδιές μας. Τα πρώτα γενέθλια χωρίς εσένα. Άφησες ένα κενό δυσαναπλήρωτο» έγραψαν οι «ροσονέρι», ενώ η Μπολόνια έστειλε το μήνυμα: «Σίνισα για πάντα».

«Καλέ γενέθλια στον παράδεισο» έγραψε η σύζυγός του, Αριάνα...

Sinisa, per sempre “We are one - La serie” ora su @DAZN_IT Powered by Selenella e @F_Ristrutturare pic.twitter.com/Ig2E3AIaL0

We will never get used to your absence. Always in our hearts, Siniša 🌹



Il primo compleanno senza di te. Hai lasciato un vuoto incolmabile 🌹 #SempreMilan pic.twitter.com/owUhTo6tlj