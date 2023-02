Ο Τσέχος τερματοφύλακας έκανε το ντεμπούτο του στην αναμέτρηση της Χάντσερσφιλντ με την ΚΠΡ (1-1) και μετά το τέλος του αγώνα, ευχαρίστησε τους φιλάθλους της αγγλικής ομάδας για το θερμό καλοσώρισμα.

«Πρώτο παιχνίδι με ισοπαλία. Σας ευχαριστώ για το θερμό καλωσόρισμα», ανέφερε στο μήνυμα που ανάρτησε ο Βάτσλικ.

Opening game with the draw ⚔️ Thank you for your warm welcome @htafc fans! pic.twitter.com/ElGcXI0nbY