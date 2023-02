Ανακοίνωσε τον Ουί Τζο η Σεούλ

Ο Νοτιοκορεάτης επιθετικός άφησε τον Ολυμπιακό, στον οποίο αγωνίστηκε στο πρώτο μισό της φετινής περιόδου, επέστρεψε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, δεν έμεινε στον αγγλικό σύλλογο και θα συνεχίσει στη Σεούλ της πατρίδας του με τη μορφή δανεισμού.

Με τη φανέλα των «ερυθρολεύκων» ο Ουί Τζο είχε 14 εμφανίσεις, χωρίς γκολ και με μία ασίστ.

Με δεδομένο ότι είχε περάσει από δύο ευρωπαϊκές ομάδες ήδη την τρέχουσα σεζόν προτιμήθηκε να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλη ήπειρο.

Ενδιαφέρον για τον 30χρονο ποδοσφαιριστή υπήρχε και από το MLS, αλλά τελικά θα γυρίσει στην πατρίδα του για να φορέσει τη φανέλα της Σεούλ.

OFFICIAL | FC Seoul have confirmed the signing of Hwang Ui-jo on loan from Nottingham Forest. #kleague pic.twitter.com/DOqP5cPZoh