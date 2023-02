Και η Νότιγχαμ συνεχίζει τις μεταγραφές: Ο Κέιλορ Νάβας είναι η 31η

Ο 36χρονος τερματοφύλακας αγωνιζόταν στην Παρί από το 2019 ωστόσο ο ερχομός του Ντοναρούμα στη γαλλική ομάδα και η ψήφος εμπιστοσύνης που δίνει στον Ιταλό πορτιέρε ο Κριστόφ Γκαλτιέ, έφερε… τα πάνω κάτω και ο Νάβας δεν είχε τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.

Ο Κέιλορ Νάβας αποκτήθηκε κατόπιν απαίτησης του Στιβ Κούπερ που είδε τον Ντιν Χέντερσον να τραυματίζεται, με το χρονικό διάστημα της απουσίας του να υπολογίζεται σε μεγαλύτερο του ενός μήνα.

Keylor is in the building. 😍 pic.twitter.com/hLQYNELhtf