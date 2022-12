Πανζουρλισμός για τον Μέσι: πήγε στο πάρτι της ανιψιάς του και αποθεώθηκε (vids)

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ βρέθηκε οικογενειακώς στο πάρτι γενεθλίων της 15χρονης ανιψιάς του, κόρης του αδερφού του Ροζέριο.

Κατά την άφιξη του, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο Μέσι περικυκλώθηκε από δεκάδες ανθρώπους που τον περίμεναν για να τον αποθεώσουν, καθώς στην Αργεντινή εξακολουθεί να επικρατεί τρέλα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Ο Μέσι έδειχνε σαστισμένος με τις πρωτοφανείς εκδηλώσεις λατρείας.

Λίγο αργότερα, κατά την διάρκεια του πάρτι τραγούδησε με όλους τους καλεσμένους το σύνθημα «Muchachos», που συνόδευσε όλη την πορεία της «αλμπισελέστε» προς το πολυπόθητο τρόπαιο.

Leo Messi with Antonela at his niece’s birthday party yesterday! 🕺💃 pic.twitter.com/fhyFYgaXYX

“DALE CAMPEON, DALE CAMPEON.”



Messi has arrived at his niece's fifteenth birthday with his family and fans went crazy 🇦🇷



pic.twitter.com/i3BRM5abtT