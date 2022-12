Άνοιξαν... μέτωπο Ντι Μαρία-Ραμί: «Πήγαινε να κλάψεις αλλού»

Όλα ξεκίνησαν μετά τα καυστικά σχόλια του Ραμί για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, τον οποίο χαρακτήρισε ως τον «πιο μισητό ποδοσφαιριστή», με τον Άνχελ Ντι Μαρία να απαντάει στον πρώην μπακ της Γαλλίας.



«Ο Ντίμπου είναι ο καλύτερος τερματοφύλακας στον κόσμο, πήγαινε κλάψε αλλού», ανέφερε στο μήνυμά του προς τον Αντίλ Ραμί ο Άνχελ Ντι Μαρία



Η απάντηση από τον 37χρονο Γάλλο, δεν άργησε, με τον νυν παίκτη της Τρουά να λέει στον Αρνγεντινό σταρ: «Δείξε μου πώς», επισυνάπτοντας φωτογραφίες του Ντι Μαρία με δάκρυα στα μάτια!

Adil Rami responds to Angel Di Maria who reacted badly to the French World Cup winner’s words for Emiliano Martinez.



Di Maria: “He is the best goalkeeper in the world. Take your tears somewhere else.”



Rami: “Can you teach me Angel?” pic.twitter.com/qqa1Pox66p