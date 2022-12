Πήγαν στον βασιλιά μαζί με τις μαμάδες τους οι παίκτες του Μαρόκου

Η εθνική ομάδα του Μαρόκου ήταν η ευχάριστη έκπληξη στο Μουντιάλ του Κατάρ, καθώς η... παρέα των Ζίγιες και Χακίμι έγινε οι πρώτοι εκπρόσωποι της Αφρικής και του αραβικού κόσμου, που έφθασαν στον ημιτελικό της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη.

Επιβραβεύοντας αυτήν την εκπληκτική πορεία, ο βασιλιάς του Μαρόκου, Μοχάμεντ ΣΤ', συνοδευόμενος από τον διάδοχο του θρόνου, Μουλάι, υποδέχθηκε και παρασημοφόρησε όλα τα μέλη της εθνικής ομάδας στο Βασιλικό Παλάτι, στην Ραμπάτ.

Στην συνέχεια, οι Μαροκινοί παίκτες παρουσιάστηκαν ένας-ένας μπροστά στον βασιλιά τους κατά την διάρκεια μιας τελετής που μεταδόθηκε στο τηλεοπτικό κανάλι «Arryadia», πριν φωτογραφηθούν, παρουσία εκπροσώπων του βασιλείου.

Οι Μαροκινοί διεθνείς και τα μέλη της αποστολής αποθεώθηκαν από δεκάδες χιλιάδες φιλάθλους, καθώς επιβιβάσθηκαν σε λεωφορείο και πέρασαν μέσα από το πλήθος πριν φθάσουν στο βασιλικό παλάτι, όπου έγιναν δεκτοί από τον βασιλιά Μωάμεθ ΣΤ' «σε αναγνώριση του ιστορικού άθλου τους», σύμφωνα με το Maghreb Arabe Presse (MAP).

«Η υποδοχή από την Αυτού Μεγαλειότητα του Βασιλιά των παικτών που συνοδεύονται από τις μητέρες τους είναι ένας φόρος τιμής σε αυτές τις Μαροκινές γυναίκες που φρόντισαν να εμφυσήσουν στα παιδιά τους τις αξίες του πατριωτισμού, της θυσίας και της εθνικής συμμετοχής», αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα.

To receive the highest Medal of Honor in their country from the King in the presence of their mothers must be a truly unforgettable moment. Congratulations to the #AtlasLions for their amazing feat. You made us all so happy and so proud! #Morocco #Maroc #Worldcup2022 #المغرب pic.twitter.com/mOcj2p4iBc