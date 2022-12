Το νέο μεγάλο στόπερ είναι εδώ: Τα νούμερα του Γκβάρντιολ στο Μουντιάλ... ζαλίζουν! (pic)

Η φάση με τα... μαγικά του Μέσι τον στιγμάτισε, αλλά αυτό είναι λίγο άδικο. Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ ήταν καταπληκτικός στην πορεία της Κροατίας μέχρι την 3η θέση του Μουντιάλ και ο 20χρονος στόπερ έδειξε στο Κατάρ πως έιναι το νέο μεγάλο στόπερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Ο αμυντικός της Λειψίας - που «παίζει σταθερά στα ρεπορτάζ ομάδων όπως η Τσέλσι - κατέγραψε τρομερά νούμερα στον μήνα που μας πέρασε και φώναξε ότι είναι έτοιμος για το μεγάλο step up της καριέρας του.

Ο Γκβάρντιολ «έγραψε»:

Είναι περιττό να πούμε ότι ο Γκβάρντιολ «παίζει»... δυνατά για το βραβείο του καλύτερου νεαρού παίκτη του τουρνουά, μαζί φυσικά με τον Χούλιαν Άλβαρες.

Joško Gvardiol's 2022 World Cup by numbers:



90% pass accuracy

48x possession won

37 clearances (most)

19 duels won

11 interceptions

9 tackles

4 blocks

2 shots

1 goal



Croatia's youngest ever scorer at the World Cup. #Vatreni pic.twitter.com/YPtr3iploc