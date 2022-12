Ρατσιστικό παραλήρημα από Δανό δημοσιογράφο: Συνέκρινε τους παίκτες του Μαρόκου με μαϊμούδες!

Οι πανέμορφες εικόνες των ποδοσφαιριστών του Μαρόκου να αγκαλιάζουν τις μητέρες τους μετά τις αναμετρήσεις του Μουντιάλ, αποτέλεσε αφορμή για τον Δανό δημοσιογράφο Κρίστιαν Χεγκ Άντερσεν να εξαπολύσει το ρατσιστικό παραλήρημά του.

Συγκεκριμένα, κρατώντας μια φωτογραφία μαϊμούδων να αγκαλιάζονται ο Άντερσεν, σχολίασε: «Μένουν μαζί, ενωμένοι, όπως οι παίκτες του Μαρόκου στο Κατάρ φυσικά», προκαλώντας σάλο στη Δανία.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TV 2 απολογήθηκε για το περιστατικό και το ρατσιστικό σχόλιο του δημοσιογράφου, ο οποίος ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί για το σχόλιο που έκανε.

This was on Danish TV @tv2newsdk where hosts jokingly equate #MAR players hugging their mothers after games with monkeys.

“Because they stick together, they also do that during family reunions in Qatar, in #Morocco” whilst holding up photo of monkeys.pic.twitter.com/ZUv7qstBgl