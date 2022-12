Ατελείωτο πάρτι στο Ζάγκρεμπ για την τρίτη θέση στο Μουντιάλ (vids)

Αμέσως μετά το τέλος του μικρού τελικού, οι Κροάτες ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν την τεράστια επιτυχία της Εθνικής τους ομάδας, που για δεύτερο συνεχόμενο Μουντιάλ βρίσκεται στις τρεις καλύτερες ομάδες του κόσμου.

Η νύχτα έγινε μέρα στο Ζάγκρεμπ από τα δεκάδες καπνογόνα που άναψαν οι οπαδοί της Κροατίας, πανηγυρίζοντας με την ψυχή τους την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Δείτε παρακάτω τα video:

Massive celebrations in Zagreb after Croatia defeated Morocco 2-1 and win 3rd of the World Cup in Qatar.



Congratulations Croatia!



