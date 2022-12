Κροατία: Πανηγύρισε με την ψυχή του ο Βίντα (pics)

Ο έμπειρος στόπερ της ΑΕΚ μπορεί να μην αγωνίστηκε λεπτό στο μεγάλο ποδοσφαιρικό ραντεβού για διάφορους λόγους μεταξύ των οποίων ήταν και ένα τραυματισμός που αντιμετώπισε. Ωστόσο αυτό δεν τον εμπόδισε να πανηγυρίσει με την ψυχή του την κατάκτηση της 3ης θέσης.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό πως ο Βίντα ήταν συνεχώς δίπλα στον μεγάλο αρχηγό της ομάδας, Λούκα Μόντριτς.

Δείτε τις φωτογραφίες:

Croatia have qualified for six World Cups and they've medaled in three of them.



Incredible for a nation of four million people👏🇭🇷 pic.twitter.com/2ty8r2pODk